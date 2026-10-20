Через несколько часов в Норвегии начнутся переговоры Владимира Зеленского и специального представителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Как сообщала пресса, инициатором встречи стал сам Зеленский. Член Совета Международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров в беседе с Общественной Службой Новостей охарактеризовал предстоящую встречу как продолжение переговоров, которые проходили в Майами 9–10 октября.

По его словам, тогда украинская делегация сорвала мероприятие и досрочно покинула встречу, однако остальные переговорщики — с американской стороны это были Уиткофф и Кушнер, а также представители Европейского союза и НАТО — продолжили обсуждение. Позже из разных СМИ становилось известно, о чем говорили участники и какие темы обсуждали. Теперь на эти переговоры пригласили Зеленского, поскольку он фронтмен переговорщиков от Украины, никому не доверяет и очень хочет лично присутствовать.

Эксперт допускает, что на Зеленского в Осло будут давить, и называет главную причину этого возможного давления. Вашингтон, по его словам, говорит ему: «Послушай, мы находимся на этом берегу реки, где война, где разруха, где все нехорошо, где экономики нет, и мы хотим перейти на другой берег. Мы можем это сделать вплавь, но кто-то может утонуть по дороге, а можем построить мост и переехать туда, где начинается мирная жизнь и послевоенное восстановление Украины». Что такое мост? Как пример, американцы будут говорить, что хотят торговать российскими энергоресурсами: эта торговля будет проходить через территорию Украины, а значит, они предложат Зеленскому на этом зарабатывать и за счет этих средств начать восстанавливать страну. Но для этого нужно отказаться от Донбасса и вывести войска из этого региона.

Вот такие будут переговоры, резюмирует Вакаров, добавляя, что в целом окно возможностей, которое сейчас есть для России, можно конструктивно использовать. Таким образом, встреча в Осло предстает не столько площадкой для равноправного диалога, сколько попыткой Вашингтона предложить Киеву экономическую приманку в обмен на территориальные уступки, а роль Зеленского в этой схеме сводится к принятию условий, которые американская сторона уже обсудила с европейскими и натовскими партнерами.

Ранее политолог Дудчак заявил, что уход ВСУ с Донбасса — не уступка, а начало переговоров.