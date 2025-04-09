Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал президента США Дональда Трампа обратить внимание на то, какую помощь Вашингтон оказывает Киеву. Своими наблюдениями Медведев поделился в телеграм-канале.

Он отметил, что Соединенные Штаты значительно увеличили объем финансовой помощи Украине, потратив на это сотни миллиардов долларов.

Ранее зарубежные источники отмечали, что часть американского электората недовольна тем, что деньги и оружие США направляются на военные нужды ВСУ. Некоторые всерьез выражают опасения из-за того, что такая помощь может быть использована против самих американцев.

«США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор!» — отметил Медведев.

Зампред Совбеза РФ посоветовал Трампу обратить внимание на Банковскую улицу в Киеве, где находится офис президента Украины. По мнению Медведева, именно его руководители являются истинными заказчиками покушений на американского лидера.

Ранее Дмитрий Медведев назвал главу киевского режима Владимира Зеленского и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «больными русофобией гермафродитами».