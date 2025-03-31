Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ, выразил мнение о повсеместной русофобии в европейских политических кругах, назвав это острым психическим расстройством. В своем телеграм-канале он отметил , что причина кроется в маниакальном преувеличении влияния России на европейскую жизнь.

По его словам, русофобия проявляется в двух фазах: маниакальной и депрессивной. Первая характеризуется гиперактивностью, агрессией, провокационным поведением и нападками на более сильных противников, часто приводящими к неадекватным последствиям. В пример были приведены Макрон и Стармер.

Вторая фаза, по мнению Медведева, проявляется в апатии, истощении, нарушениях аппетита, ипохондрии и самоповреждениях. В этом состоянии русофобы способны нанести вред самим себе, вплоть до самокастрации. Среди примеров он упомянул фон дер Ляйен, Каю Каллас, Зеленского и Саакашвили, назвав последних двоих гермафродитами с наркозависимостью.

Медведев предложил лечить русофобию «мощным транквилизатором» «Орешник», а в тяжелых случаях — ядерными «нейролептиками» вроде «Ярса» и «Сармата».

Ранее Медведев заявлял, что Киев еще может спасти военных, которые заблокированы в Курской области.