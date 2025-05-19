Списанные танки M1A1 Abrams уже направляются на Украину, сообщил в ходе онлайн-брифинга премьер-министр страны Энтони Альбанезе, передает ТАСС.

Он отметил, что передача военной техники стала частью усилий австралийского правительства по содействию обороноспособности Украины в условиях конфликта. Альбанезе также подчеркнул готовность Австралии рассмотреть предложение о направлении миротворческого контингента на Украину после достижения мира в стране.

За последние два года Канберра направила Киеву вооружения и боеприпасов на сумму свыше $1 млрд долларов. Кроме того, Австралия отправила 90 своих военных инструкторов для подготовки ВС Украины.

В дополнение к этому Канберра разместила разведывательные самолеты и военнослужащих на базе Рамштайн в Германии для содействия охраны маршрутов снабжения Киева техникой и оружием.

Кроме того, известно, что не менее 48 австралийских граждан помогают ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Как ранее сообщила прокуратура ЛНР, наемник из Австралии получил 13 лет заключения за участие в боевых действиях против ВС РФ.