В ЛНР австралийского наемника осудили на 13 лет

Верховный суд ЛНР вынес приговор гражданину Австралии Оскару Чарльзу Агустусу Дженкинсу, признанному виновным в участии в вооруженном конфликте на стороне ВСУ, сообщил ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора республики Елену Усачеву.

Дженкинс прибыл на территорию Украины в феврале 2024 года, где заключил контракт с Министерством обороны страны и получил все необходимые военные материалы в виде формы, экипировки, оружия и боеприпасов.

Как отметили в прокуратуре, в течение почти года иностранец принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих — с марта по декабрь 2024 года.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Дженкинса к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Государственное обвинение по уголовному делу поддержано прокурором ЛНР Глебом Михайловым», — отметила Усачева.

Она добавила, что австралиец был обвинен по ч. 3 ст. 359 УК РФ, которая подразумевает участие наемника в вооруженном конфликте.

Обвинение в ходе судебного заседания отметило, что наемник получал вознаграждение в пределах 600-800 тыс. руб. ежемесячно за свои боевые услуги. Приговор был вынесен после того, как Дженкинс признал свою вину и участие в вооруженном конфликте в статусе наемника.

Ранее сообщалось, что Апелляционный военный трибунал подтвердил правомерность заочного вердикта в отношении гражданина США Роберта Мануэля Мартинеса Вертмана, который обвиняется в нападении на Курскую область.