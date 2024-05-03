Axios: сенаторы США обсудили с МУС вопрос ареста Нетаньяху

Сенаторы Соединенных Штатов тайно провели переговоры с высокопоставленными сотрудниками Международного уголовного суда о вероятной выдаче ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху, а также ряда членов правительства Израиля. Соответствующее заявление сделали журналисты издания Axios со ссылкой на анонимные источники.

Собеседники издания уточнили, что встреча проходила удаленно. По их словам, на состоявшейся онлайн-встрече присутствовали американские сенаторы от обеих партий. Уточняется, что американская сторона выражала сильное беспокойство на фоне вероятной выдачи ордеров.

После этого, среди политиков из Штатов начали звучать призывы о введении санкций в отношении суда, сообщили источники. Подчеркивается, что призывы к ограничениям звучали со стороны республиканцев, в то время, как действующая администрация не поддерживала данное решение.

Источники утверждают, что подключение сенаторов является инициативой самого Нетаньяху, обеспокоенного потенциальным арестом. По словам собеседников издания, в последние дни израильский лидер активно обсуждал данный вопрос с сенаторами обеих партий и просил их оказать давление.

Ранее представитель МИД РФ Захарова заявила о расслоении сознания в администрации США в отношении МУС.