Все заявления Белого дома о том, что расследование МУС о преступлениях Израиля в секторе Газа неправомерно, совершенно абсурдны. Так считает Мария Захарова, официальный представитель МИД России. Свою точку зрения она изложила в собственном Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что ранее Соединенные Штаты поддержали решение МУС насчет ордеров на арест российского руководства. Теперь же пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорит о том, что МУС выходит за пределы своей компетенции, когда принимает решение о выписывании точно таких же ордеров в отношении руководства Израиля.

«Американская политическая система не признает легитимности этой структуры в отношении себя и своих сателлитов. Изгибы исключительности, чувство абсолютной вседозволенности приводят к абсурдности умопостроений», - написала Захарова.

Она подчеркнула, что все подобное свидетельствует о расслоении сознания у стратегов из Белого дома.

Ранее Мария Захарова заявила, что очереди из таджикских граждан на границе России оправдываются террористической угрозой. После теракта в «Крокусе» российские силовики предприняли дополнительные меры, чтобы обезопасить жителей РФ.