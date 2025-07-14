Встреча главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге 24–25 июня привлекла внимание не только политическим контекстом, но и выбором одежды Зеленского, пишет Axios.

Впервые с 2022 года глава киевского режима появился на мероприятии альянса в строгом деловом костюме, отказавшись от привычного «милитари-стиля» с футболкой или свитерами.

По данным источников, официальные лица США и Украины оценили встречу как одну из самых продуктивных за последнее время. Американский представитель, пожелавший остаться неизвестным, отметил, что Зеленский «выглядел как обычный человек» и был одет «как полагается члену НАТО».

Как пишет Axios, смена имиджа Зеленского — не просто стилистический выбор. На фоне затяжного конфликта и сложных переговоров по военной помощи Украина стремится подчеркнуть свою «европейскость» и готовность к системной работе с западными партнерами.

Отмечается, что деловой костюм в данном случае стал неформальным сигналом о том, что Киев хочет, чтобы к нему относились как к равному участнику диалога, а не как к «просителю в футболке».

Ранее профессор Хельсинского университета Туомас Малинен назвал главу киевского режима Владимира Зеленского главным препятствием мира на Украине.