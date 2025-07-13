Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в своем обращении к президенту США Дональду Трампу в социальной сети X высказал мнение, что конфликт на Украине можно разрешить только одним способом — сместить Владимира Зеленского с поста президента, пишет Lenta.ru .

По мнению эксперта, конфликт не может быть урегулирован при сохранении Зеленского у власти. Также профессор считает, что попытки решить конфликт с помощью экономических мер и угроз не приведут к результату.

Малинен подчеркнул, что администрация Трампа усугубляет ситуацию, пытаясь решить конфликт, и это приводит к ухудшению и без того сложной ситуации.

Профессор также отметил, что Трамп может попытаться решить конфликт своим путём, но это не приведёт к результату и обречено на провал.

Ранее сообщалось, в Британии уверены, что Трамп лишает Украину будущего.