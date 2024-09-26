Президент США Джо Байден дал свое одобрение на выделение Киеву оставшихся $5,5 млрд из средств, утвержденных Конгрессом, как указано в сообщении на официальном сайте Белого дома.

Байден также поручил Министерству обороны США обеспечить Киев дополнительной батареей противовоздушной обороны Patriot и необходимыми ракетами, по информации Пентагона.

В общей сложности Пентагон выделит $2,4 миллиарда в рамках программы поддержки Украины, в соответствии с которой США предоставят системы ПВО, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что Байден забыл во время выступления на ГА ООН, где он находится.