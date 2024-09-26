Байден забыл во время выступления на ГА ООН, где он находится
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Глава Белого дома Джо Байден, выступая в Нью-Йорке на Генассамблее Организации объединенных наций перед участниками подписания декларации о поддержке Украины, допустил очередной досадный ляп, продемонстрировавший всему миру, что с его ориентацией в пространстве не все в порядке.
В ходе обращения президент США почему-то решил, что мероприятие проходит в Вашингтоне.
«Добро пожаловать в Вашингтон», — заявил он, находясь при этом в отеле Нью-Йорка.
К удивлению собравшихся, Байден и не подумал поправлять себя, а в полной уверенности невозмутимо продолжил свое выступление.
Уж не известно, повлияло ли произошедшее на членов мировых делегаций, но вот только всего 30 стран из 193 членов ООН поддержали декларацию G7 о той самой поддержке восстановления Украины.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн.