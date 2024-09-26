Байден забыл во время выступления на ГА ООН, где он находится

Глава Белого дома Джо Байден, выступая в Нью-Йорке на Генассамблее Организации объединенных наций перед участниками подписания декларации о поддержке Украины, допустил очередной досадный ляп, продемонстрировавший всему миру, что с его ориентацией в пространстве не все в порядке.

В ходе обращения президент США почему-то решил, что мероприятие проходит в Вашингтоне.

«Добро пожаловать в Вашингтон», — заявил он, находясь при этом в отеле Нью-Йорка.

К удивлению собравшихся, Байден и не подумал поправлять себя, а в полной уверенности невозмутимо продолжил свое выступление.

Уж не известно, повлияло ли произошедшее на членов мировых делегаций, но вот только всего 30 стран из 193 членов ООН поддержали декларацию G7 о той самой поддержке восстановления Украины.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн.