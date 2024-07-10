Байден: Киев может «остановить» РФ при полной поддержке НАТО

Украинская сторона может остановить Россию в текущем конфликте, но только в том случае, если получит полную поддержку со стороны Североатлантического альянса. Соответствующее мнение выразил американский президент Джо Байден в ходе выступления на саммите альянса в Вашингтоне.

Во время своей речи Байден попытался заверить присутствующих в том, что Украине удастся «остановить Путина». В особенности шансы Киева повышаются, если он получит полную и коллективную поддержку от государств-членов НАТО, убежден президент Соединенных Штатов.

Политик также выразил уверенность в том, что после победы в СВО, РФ «не остановится на Украине» и начнет создавать угрозу для европейского региона.

Накануне американский телеканал CNN сообщил об усилении безопасности на военных базах США в Европе из-за якобы угрозы саботажа со стороны РФ.