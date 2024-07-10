CNN: на базах США в Европе усилили безопасность из-за «подготовки саботажа от РФ»

Меры по обеспечению безопасности на американских военных базах на территории Европы были усилены из-за якобы подготовки саботажа со стороны России. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что несколько военных баз Соединенных Штатов в Европе были переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористической атаки. Согласно предположениям американской стороны, мишенью которой может стать военный персонал или объекты.

Согласно информации телевизионного канала, разведка Штатов получила данные о том, что лица, якобы нанятые РФ, собираются нанести серию атак для саботажа военных объектов. В то же время, американское командование не стало называть журналистам каких-либо причин усиления безопасности. По их словам, повышение готовности не связано с определенной угрозой, но связано с несколькими факторами.

Ранее поступала информация о том, что США обещали Ельцину консультироваться с Россией перед расширением НАТО.