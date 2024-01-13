Байден не считает, что удары по Йемену нужно было согласовывать с конгрессом

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о том, что не считает, что ему стоило заранее согласовать с местным конгрессом удары по Йемену. Слова американского лидера передает информационное агентство РИА Новости .

В недавней беседе с журналистами, глава американского государства заявил, что его однопартийцы в конгрессе ошиблись, когда заявили, что ему стоило в обязательном порядке согласовать с законодателями подобные действия страны за пределами собственной территории.

Представители американского конгресса уже выражали критику в сторону действий президента, самостоятельно принявшего решение об атаки на Йемен. Несколько конгрессменов заявили, что Байден должен был предварительно согласовать свои действия с Конгрессом. Они обвинили его в нарушении конституции Соединенных Штатов.

Ранее представитель Пентагона сообщал, что США и союзники нанесли удары почти по 30 локациям в Йемене.