Пентагон: США и союзники атаковали почти 30 локаций в Йемене

Соединенные Штаты и союзные страны атаковали почти три десятка различных локаций в Йемене с несколькими целями. В ходе ударов по Йемену было использовано свыше полутора сотен боеприпасов, сообщили представители американского Министерства обороны.

Сообщается, что результаты данной атаки все еще оцениваются, но по словам одного из высокопоставленных сотрудников Пентагона, большая часть целей была размещена в незастроенных районах, что должно положительно сказаться на количестве жертв.

Представитель американского оборонного ведомства сообщил представителям СМИ, что в первой волне было атаковано 16 локаций, после чего Штаты и союзные государства атаковали еще 12.

Таким образом, США и союзники атаковали 28 локаций, применив более 150 различных боеприпасов, сообщил представитель Пентагона. По его словам, каждая из атакованных локаций состояла из множества целей.

Он также заявил, что американские военные ждут от Йемена ответных действий в какой-либо форме. По словам представителя ведомства, на данный момент был зафиксирован лишь один пуск противокорабельной ракеты, не достигшей своей цели.

Ранее сообщалось, что Россия осуждает американские и британские удары по Йемену.