Байден осудил массированный удар ВС РФ по Украине 25 декабря

В своем заявлении американский лидер охарактеризовал атаку как «возмутительное нападение», направленное на лишение украинского народа доступа к теплу и электричеству в зимний период.

Байден отметил, что такая агрессия требует единой и решительной реакции международного сообщества. В связи с этим он вновь подчеркнул необходимость продолжать поддержку Украины.

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны России, военные действия российской армии сосредоточены на уничтожении объектов энергетической инфраструктуры Украины, которые служат для снабжения ВСУ. Удары по ним начались еще в октябре 2022 года, и с тех пор на территории соседнего государства регулярно звучит воздушная тревога и фиксируются разрушения таких объектов.

В оборонном ведомстве указывают, что целями атак являются не только энергетические объекты, но и инфраструктура оборонной промышленности, военного управления и связи.

В ответ на угрозы со стороны России Вашингтон уже отправил Киеву сотни ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поручил Пентагону нарастить поставки вооружений Украине.