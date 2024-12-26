Байден поручил Пентагону нарастить поставки вооружений Украине

Он поручил Пентагону увеличить поставки вооружений Киеву. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает ТАСС.

Байден отметил, что за последние несколько месяцев США поставили Украине несколько сотен противоракет.

В своем заявлении американский лидер подчеркнул, что Штаты и впредь будут делать все для усиления позиции Украины в противостоянии с Россией.

Ранее сообщалось о том, что Трамп обратился к Зеленскому с призывом прекратить огонь.