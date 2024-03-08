Байден призвал Нетаньяху «прийти к Иисусу»

Президент США Джо Байден рассказал, что говорил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о необходимости «прийти к Иисусу».

Об этом он упомянул в беседе с сенатором Майклом Беннетом, которую случайно «подслушала» работавшая в зале конгресса камера.

Идиома «прийти к Иисусу» в английском языке означает момент озарения, радикально меняющего взгляды и поведение человека. «Толкователи» Байдена считают, что президент говорил о том, что Нетаньяху должен обезопасить гражданское население сектора Газа. Контекст, в котором была произнесена фраза, Байден не уточнял.

Израильский лидер, в свою очередь, не раз заявлял, что Тель-Авив будет продолжать военную операцию, пока не добьется полного уничтожения ХАМАС. В начале февраля он сказал, что до полной победы израильской армии осталось несколько месяцев.