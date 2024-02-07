Израиль планирует добиться полной победы и уничтожения ХАМАСа за несколько месяцев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что наземная военная операция в секторе Газа продолжается. Он назвал условие, при котором израильская армия получит сигнал об отмене миссии.

На пресс-конференции Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль согласен исключительно на полную победу и выдворение всех террористов движения ХАМАС из сектора Газа. При этом операцию не затормозят, пока не избавятся от всех представителей группировки. По словам израильского премьера, это может быть вопрос нескольких месяцев.

«Мы на пути к полной победе. Победа уже достижима. Она будет одержана скоро, это вопрос не нескольких лет или десятков лет, это вопрос месяцев», — заключил политик.

ЦАХАЛ работает над обеспечением безопасности в зонах конфликта Газы и Израиля. Нетаньяху уверен, что в скором времени армия страны достигнет полной победы и освобождения палестинского анклава.

Напомним, что Израиль начал наземную операцию в конце октября 2023 года после атаки палестинцев со стороны сектора Газа. В ходе первых миссий анклав разделился на южную и северную части.

Ранее сообщалось, что Израиль намерен ужесточить операции на юге сектора Газа.