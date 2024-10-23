Байден призвал «посадить Трампа под замок»

Действующий президент США Джо Байден заявил о необходимости «закрыть» кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом он сообщил во время выступления в штабе демократов в штате Нью-Гемпшир.

«Нам нужно закрыть его», — передает слова Байдена РИА Новости.

Трампу в общей сложности предъявлено более 90 обвинений. Его подозревают в причастности к совершению нескольких уголовных дел.

Сам Трамп утверждает, что преследование имеет откровенно политический характер.

Напомним, 5 ноября 2024 года в США состоятся выборы президента. На данный момент онлайн-ставки показывают печальную картину для кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Более 60% американцев голосуют за Трампа.

Ранее сообщалось о том, что Байден пропустил заседание Рамштайн, не желая комментировать конфликт на Украине.