Байден пропустил заседание Рамштайн, не желая комментировать конфликт на Украине

Президент США Джо Байден не приехал на заседание Рамштайн в Германии не из-за обрушившегося на Штаты урагана «Милтон», а из-за нежелания комментировал конфликт на Украине в преддверии выборов главы государства.

Так считают источники немецкой газеты Bild. Они отметили, что отсутствие Байдена на Рамштайне по причине урагана является лишь отговоркой.

9 октября стало известно, что заседание Рамштайн на высшем уровне, в котором должны были принять участие главы США, Великобритании, Германии и Франции, отменено. Утверждалось, что причиной отмены этого мероприятия является невозможность присутствия на нем Байдена, который должен остаться в Штатах из-за урагана.

Ураган «Милтон», обрушившийся на штат Флорида, унес как минимум 15 жизней. В некоторых районах штата произошли сильные наводнения, из-за которых пришлось эвакуировать граждан. Также отмечаются разрушения домов, зданий и улиц.

Ранее газета Bild сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц остался безразличным к просьбам президента Украины Владимира Зеленского о ракетах Taurus и вступлении в НАТО.