Байден сомневается в мирной передаче власти в США при поражении Трампа

Американский президент Джо Байден выразил сомнения касаемо того, что власть в стране будет передана мирным путем в случае, если кандидат на пост президента страны Дональд Трамп не одержит победу на предстоящих в ноябре выборах. Соответствующее опасение он выразил в беседе с местным телевизионным каналом CBS News .

Во время интервью журналист спросил у главы государства о том, уверен ли он в том, что власть в Соединенных Штатах будет передана мирным путем в январе следующего года. В ответ на это, Байден сначала ответил, что сомневается в этом в случае победы Трампа на выборах, а после исправил себя, сказав, что не уверен в мирной передаче, если Трамп проиграет гонку.

Ранее политолог Денисов указал на схожесть политической системы в Соединенных Штатах с тоталитаризмом.