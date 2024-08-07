Согласно итогам опроса, проведенного некоторыми американскими СМИ, более чем две трети американцев никогда не слышали о губернаторе Миннесоты Тиме Уолце, выдвинутом Камалой Харрис в качестве потенциального вице-президента. По словам политолога Дениса Денисова, сущность политической системы Штатов не связана с демократией, напротив, она больше напоминает тоталитаризм. Об этом сообщили « Известия ».

Денисов добавил, что только во внешнем пространстве США позиционируют себя в качестве оплота демократии, а по факту внутренние процедуры и внутренняя сущность указанной политической системы совсем не демократичны.

По мнению эксперта, подобным образом граждане Штаты лишены возможности реального выбора тех политиков, которых они воспринимают как своих лидеров.

Он подчеркнул, что это вовсе не демократия, а нечто весьма схожее с тоталитаризмом.

Ранее политолог Сергей Марков назвал фальшивыми опросы в США, где Харрис обходит Трампа.