Байден сомневался в успехе Камалы Харрис и из-за этого медлил с выходом из предвыборной гонки

Действующий президент США Джо Байден не решался выйти из предвыборной гонки ранее, так как не был уверен в шансах вице-президента Камалы Харрис, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал Axios.

Как утверждает портал Axios, ссылаясь на неназванные источники, у Байдена были сомнения относительно успеха Харрис на предстоящих выборах президента США.

«Байден не решался отказаться от кампании по переизбранию отчасти потому, что он и его старшие советники беспокоились по поводу неготовности Харрис бросить вызов Трампу», — говорится в сообщении портала.

В издании добавили, что после объявления о выходе из президентской гонки 81-летний Байден призвал партию демократов выдвинуть в качестве кандидата вице-президента Камалу Харрис, однако экс-президент США Барак Обама, бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, лидер меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис и лидер большинства в Сенате Чак Шумер воздержались от поддержки кандидатуры Харрис.

С другой стороны, ряд помощников Харрис утверждают, что ей не давали возможности проявить себя, чтобы ее не воспринимали как достойного кандидата.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Джо Байден объявил о том, что выходит из президентской гонки.