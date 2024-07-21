Байден заявил, что официально выходит из президентской гонки

Действующий глава Белого дома Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Текст обращения к американцам за подписью президента опубликован на сайте администрации.

При этом, как подчеркнул Байден, он продолжит исполнять обязанности главы американского государства до конца своего срока.

Другие подробности пока не известны. Материал дополняется.

Ранее политолог Шариков назвал главную причину вероятного отказа Байдена от президентской гонки.

Перед этим мы сообщали, что вероятным приемником Байдена может стать его вице-президент Камала Харрис.