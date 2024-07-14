Байден заявил, что не получал данных о планируемом нападении на Трампа

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не располагал какой-либо информацией о том, что на его политического оппонента Дональда Трампа планируется нападение. Соответствующее сообщение опубликовало информационное агентство Reuters .

Сообщается, что комментируя произошедшее накануне покушение на политика в Пенсильвании, Байден заявил о том, что не получал до этого каких-либо данных о том, что нападение готовится.

Накануне поступала информация о покушении на Трампа во время выступления в Пенсильвании. Политик прервал речь после того, как прозвучали звуки стрельбы. Он прислонил руку к уху и сел на трибуну, после этого политика окружили телохранители. Через несколько минут на трансляции можно было увидеть, как Трампа с окровавленным правым ухом под руки уводит охрана.