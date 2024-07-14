На Дональда Трампа совершено покушение в Пенсильвании

Стрельба раздалась во время выступления американского политика Дональда Трампа в Пенсильвании. Он прервал выступление перед сторонниками, покинув сцену с окровавленным ухом. Трансляция выступления велась местными телевизионными каналами .

Сообщается, что выступление кандидата в президенты продлилось всего несколько минут и внезапно прервалось на моменте рассуждений Трампа о проблемах нелегальной миграции в стране. На месте выступления раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел на трибуну, после чего его окружило несколько телохранителей.

Через несколько минут нахождения в окружении телохранителей, Трампа можно было снова заметить в кадре, когда охрана выводила трампа со сцены. На кадрах можно было заметить, что правое ухо экс-президента было окровавлено от ранения.

Ранее сообщалось о том, что ЕС начал искать контакты с Трампом после того, как Байден оговорился и назвал Зеленского Путиным.