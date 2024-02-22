Байден заявил, что Трамп сравнивает себя с Навальным

Президент США Джо Байден заявил, что Дональд Трамп сравнивает себя с Алексеем Навальным*. Американского лидера в соцсетях процитировала журналистка пула Белого дома агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

«Он сравнивает себя с Навальным и заявляет, что наша страна стала коммунистической страной, его преследуют так же, как преследовали Навального*», — сказал Байден.

Ранее Байден выступил на закрытом мероприятии перед избирателями в Сан-Франциско в рамках своего предвыборного турне.

Республиканец Трамп накануне заявил, что смерть Навального* позволила ему лучше осознать все то, что происходит в Соединенных Штатах. Политик отмечал, что случившееся позволило ему сфокусироваться на внутриполитической повестке, а не на реакции властей РФ.

Трамп продолжает называть себя жертвой политических гонений в США. На него в стране заведены четыре уголовных дела. Трамп заявил, что его репутацию намеренно портят конкуренты в преддверии выборов президента США в 2024 году.

О смерти Навального* стало известно 16 февраля. Он скончался в колонии «Полярный волк». О его смерти сообщило УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Ранее мы сообщали, что Великобритания хочет ввести санкции против сотрудников колонии «Полярный волк», где умер Навальный*.

*включен в список террористов и экстремистов