Байден заявил, что Трамп сравнивает себя с Навальным
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Президент США Джо Байден заявил, что Дональд Трамп сравнивает себя с Алексеем Навальным*. Американского лидера в соцсетях процитировала журналистка пула Белого дома агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
«Он сравнивает себя с Навальным и заявляет, что наша страна стала коммунистической страной, его преследуют так же, как преследовали Навального*», — сказал Байден.
Ранее Байден выступил на закрытом мероприятии перед избирателями в Сан-Франциско в рамках своего предвыборного турне.
Республиканец Трамп накануне заявил, что смерть Навального* позволила ему лучше осознать все то, что происходит в Соединенных Штатах. Политик отмечал, что случившееся позволило ему сфокусироваться на внутриполитической повестке, а не на реакции властей РФ.
Трамп продолжает называть себя жертвой политических гонений в США. На него в стране заведены четыре уголовных дела. Трамп заявил, что его репутацию намеренно портят конкуренты в преддверии выборов президента США в 2024 году.
О смерти Навального* стало известно 16 февраля. Он скончался в колонии «Полярный волк». О его смерти сообщило УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Ранее мы сообщали, что Великобритания хочет ввести санкции против сотрудников колонии «Полярный волк», где умер Навальный*.
*включен в список террористов и экстремистов