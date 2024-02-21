Великобритания хочет ввести санкции против сотрудников колонии «Полярный волк», где умер Навальный
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Правительство Великобритании планирует ввести персональные санкции в отношении сотрудников исправительной колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе, где умер оппозиционер Алексей Навальный*, сообщает Bloomberg.
О новом пакете антироссийских санкций также объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Указывается, что он приурочен к годовщине начала специальной военной операции.
В пакете предусмотрены рестрикции для компаний из Индии и Китая, которые сотрудничают с Россией. Всего в списке будет более 100 физических и юридических лиц.
Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никак не отреагирует на требования главы евродипломатии Жозепа Борреля провести международное расследование по установлению причин смерти Алексея Навального.
* включен в список террористов и экстремистов