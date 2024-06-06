Байден заявил, что знает Путина уже более 40 лет

Политика

Фото: [flickr.com]

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что знаком с российским лидером Владимиром Путиным уже 40 лет.

«Я знаю его более сорока лет. Он беспокоит меня 40 лет. Он не является порядочным человеком… Он является диктатором», — позволил себе Байден дежурные оскорбления в адрес мировых лидеров.

Ранее он ничтоже сумняшеся называл диктатором председателя КНР Си Цзиньпина.

81-летний Байден не стал уточнять, откуда он знает Путина более 40 лет.

Несколько дней назад ведущий предвыборную кампанию Байден заявил, что вступление Финляндии в НАТО является его личной заслугой.

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