Байден заявил, что знает Путина уже более 40 лет
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Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что знаком с российским лидером Владимиром Путиным уже 40 лет.
«Я знаю его более сорока лет. Он беспокоит меня 40 лет. Он не является порядочным человеком… Он является диктатором», — позволил себе Байден дежурные оскорбления в адрес мировых лидеров.
Ранее он ничтоже сумняшеся называл диктатором председателя КНР Си Цзиньпина.
81-летний Байден не стал уточнять, откуда он знает Путина более 40 лет.
Несколько дней назад ведущий предвыборную кампанию Байден заявил, что вступление Финляндии в НАТО является его личной заслугой.