Байден заявил о личной заслуге вступления Финляндии в НАТО

Об этом пишет РИА Новости. Байден рассказал, что во время телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинисте он вспомнил встречу с лидером России Владимиром Путиным.

По словам Байдена, он пообщался с властями Финляндии и заявил, что Путин иронично относился к идее вступления страны в НАТО. При этом Байдену не верил никто, что такой сценарий возможен.

Байден заявил, что никто из его окружение не верил раньше в то, что страна вступит в НАТО, а благодаря якобы действиям Байдена, это произошло. Также он заявил, что сейчас альянс самый сильный в истории и назвал это исключительно своей заслугой.

Ранее мы писали о том, что Байден уверен, что США упрочит лидерство и станет сильнее.