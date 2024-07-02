Байден заявил об опасности решения суда о частичной неприкосновенности Трампа

Недавнее решение американского Верховного суда по частичному иммунитету политика Дональда Трампа в деле о штурме Капитолия провоцирует опасный прецедент и нарушает верховенство закона. Соответствующее мнение выразил глава государства Джо Байден в ходе недавнего спецвыступления.

По словам президента, данное решение суда означает, что действия президента, коим тогда являлся Трамп, ничем не ограничиваются. Данный прецедент является опасным, так как в таком случае полномочия администрации больше не будут ограничиваться законами и даже Верховным судом страны, указал Байден.

Он также заявил о том, что общественность имеет право на ответы касаемо штурма Капитолия, но решение суда делает подобное развитие событий «маловероятным». Американский президент добавил, что маловероятным в таком случае становиться и приговор Трампу. Байден выразил опасения, что после такого, президенты страны будут все чаще игнорировать законы.

Ранее политолог Марков выразил мнение, что у американских демократов нет кандидата лучше, чем Байден.