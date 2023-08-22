Байдена встретили акцией протеста на Гавайях

Жители Гавайских островов встретили американского президента Джо Байдена акцией протеста. У аэропорта, куда прибыл глава государства, собралась толпа протестующих. Об этом сообщил местный новостной портал News Now .

СМИ сообщили, что протестовало несколько десятков жителей островов, которые держали в руках плакаты со словами «слишком поздно», «нужно было приезжать раньше» и «действия говорят громче слов».

После этого Байден переместился в вертолет, который облетел несколько раз вокруг острова, чтобы президент мог рассмотреть ситуацию на островах. Об этом сообщили местные телевизионные каналы.

Бурная реакция местных жителей была вызвана бушующими лесными пожарами, в результате которых, почти 5000 человек остались без жилья, а 114 – погибли.

Байден, в свою очередь, слишком поздно выступил с публичной речью, игнорируя происшествие на Гавайях практически неделю. До этого, он с улыбкой отказался комментировать возросшее количество погибших в результате катаклизма.