Баку направил США уведомление о прекращении работы USAID в стране

Американское агентство по международному развитию прекращает действовать на азербайджанской территории. Такое уведомление в адрес США выслало правительство Азербайджана, об этом рассказало РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, сделанное Айханом Гаджизаде, главой пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Американской стороне было направлено официальное уведомление об отсутствии правовых оснований для деятельности USAID в стране и ее прекращении», — указали журналистам.

С точки зрения Баку у USAID с июля прошлого года нет никаких правовых оснований действовать на азербайджанской территории.

Ранее на сайте азербайджанского президента Алиева появились сведения о выделении им миллиона долларов в качестве гуманитарной помощи. На эти деньги будет куплено электрооборудование, после чего направят его в адрес Киева.