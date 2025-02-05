Азербайджан закупит для Украины оборудование на миллион долларов

Азербайджан направит Украине гумпомощь на миллион долларов. Как сообщило РИА Новости, соответствующие данные появились на сайте президента Ильхама Алиева.

Согласно тексту документа, принимая подобное решение Азербайджан брал за основу принципы «гуманизма», которыми руководствуется и для оказания гуманитарной помощи многим мировым государствам как на двусторонней, так и многосторонней основе.

Уточняется, что названную выше сумму выделят в манатном эквиваленте из резервного фонда президента для приобретения и передачи электротехнического оборудования, которое создали в Азербайджане. Там же приводятся сведения об уже состоявшихся отправках гуманитарной помощи на Украину.

Ранее сообщалось о том, что Алиев поздравил Трампа с победой на выборах спустя три недели после этого события.