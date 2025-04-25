Сын заместителя директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по цифровым инновациям погиб в апреле 2024 года, сражаясь на стороне России в ходе специальной военной операции (СВО) в ДНР. Об этом пишет телеграм-канал Baza, ссылаясь на признанное в РФ нежелательным русскоязычное издание.

Речь идет о 21-летнем Майкле Глоссе — сыне Джулианы Галлины Глосс, которая получила назначение в ЦРУ в феврале 2024 года. Майкл был участником военных действий. Об этом стало известно благодаря расследованию, которое провело СМИ.

По информации журналистов, Майкл Глосс — сын ветерана Военно-морских сил США, в 2023 году принял решение оставить учебу и отправиться в путешествие по миру. Во время своих странствий он занимался экоактивизмом и принимал участие в гуманитарной помощи после землетрясения в Турции.

Позднее, получив визу, он отправился в Россию, где посетил несколько городов, включая Таганрог и Волгоград.

С окончанием визы осенью Глосс решил подписать контракт с Министерством обороны РФ и отправиться на спецоперацию. По данным СМИ, 5 сентября 2023 года информация о Майкле появились в базе Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). При этом московский пункт отбора на военную службу по контракту был указан как адрес американца.

Семья Майкла выпустила некролог, подтверждающий его гибель 4 апреля 2024 года, однако детали об обстоятельствах смерти раскрыты не были.

Ранее стало известно, что получивший ранение в ЛНР корреспондент «Звезды» Никита Гольдин скончался в больнице.