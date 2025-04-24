Раненный в ЛНР корреспондент «Звезды» Гольдин скончался в больнице

В больнице скончался военный журналист и корреспондент газеты «Красная звезда» Никита Гольдин. Он умер от ранения, которое получил за месяц до этого на территории Луганской Народной Республики. Сообщение об этом появилось на сайте издания, где он работал.

Лейтенант Гольдин получил тяжелое ранение в ЛНР 24 марта. Тогда же погибли еще три работника прессы: сотрудник «Известий» Александр Федорчак, оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели. После этого врачи боролись за жизнь раненого журналиста. Они так и не смогли его спасти.

«Мы, его коллеги и сослуживцы, до конца надеялись на лучшее. Верили, что молодой организм справится, что дела пойдут на поправку. Рано утром 22 апреля сердце Никиты остановилось…» — говорится на сайте «Красной звезды».

Ранее стало известно, что президент Путин наградил посмертно орденом Мужества погибших четырех журналистов. Он своим указом присвоил награды Александру Федорчаку («Известия»), Анне Прокофьевой (Первый канал), оператору телеканала «Звезда» Андрею Панову и водителю съемочной группы Александру Сиркели.