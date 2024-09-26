Бельгия призвала ЕС ограничить импорт российского СПГ

Министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен заявила, что Европейскому союзу необходимо наложить запрет на импорт сжиженного природного газа из России, сообщило издание Financial Times.

«Российский газ поступает в Бельгию. Я исследовала эту проблему, и действующее [законодательство] в области газа не решит ситуацию. Нам нужен общий европейский подход», — сказала она.

Она также добавила, что компании не могут разорвать долгосрочные соглашения без введения санкций со стороны ЕС.

Запрет, вступивший в силу в декабре 2023 года, который не позволяет российским фирмам пользоваться инфраструктурой ЕС, не приводит к уменьшению числа контрактов.

Ранее сообщалось, что Байден дал свое одобрение на выделение Киеву оставшихся $5,5 млрд.