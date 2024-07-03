Белый дом: Байден не будет снимать канидатуру с выборов

Глава Соединенных Штатов Джо Байден не станет снимать свою кандидатуру с выборов после дебатов с Трампом, несмотря на возникшие к его выступлению вопросы. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе недавнего брифинга.

В выступлении представитель подчеркнула, что Белый дом не отрицает справедливость возникших у общественности вопросов к Байдену, но у президента была «плохая ночь». Она указала на то, что на протяжение президентства Байдена, власти публиковали медзаключения о его здоровье регулярно. В вопросе когнитивного теста, врачи главы государства считают, что они не обязательны, добавила Жан-Пьер.

Представитель также добавила, что Белый дом понимает обеспокоенность общества, но Байден не откажется от выборов. Она подчеркнула, что президент не страдает от каких-либо дегенеративных болезней и перед выступлением не принимал «никаких препаратов».

В то же время, Жан-Пьер признала возраст президента и вытекающие из этого последствия, добавив, администрация не утаивает данных о его состоянии.

Ранее CNN сообщал о шоке дипломатов после выступления Байдена.