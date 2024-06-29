CNN: дипломаты шокированы выступлением Байдена на дебатах

Политика

Фото: [unsplash.com]

Иностранные дипломаты остались шокированы выступлением американского президента Джо Байдена на прошедших дебатах. Об этом сообщил местный телевизионный канал CNN со ссылкой на анонимных европейских, азиатских и ближневосточных дипломатов.

Журналисты отмечают, что выступление главы американского государства создало резонанс по всему миру. На телеканале указали на то, что дипломаты выражают свою обеспокоенность и поднимают вопросы последствий данного события, которые могут поменять статус-кво в политике Трампа в случае переизбрания. 

Один из европейских источников канала заявил о том, что ночь выдалась «плохой» для Байдена. В то же время, другой источник канала отметил, что ему трудно было понимать президента США, несмотря на хорошее владение английским.

Ранее Трамп дал обещание защитить США аналогом «Железного купола» при переизбрании.

Актуально
США
Байден
Трамп