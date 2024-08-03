Белый дом: Байден поднялся в пустой самолет, чтобы поблагодарить экипаж

Представители Белого дома объяснили ситуацию с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, поднявшимся в самолет вслед за заключенными для обмена. По словам зампресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса, глава государства хотел выразить свою благодарность экипажу лайнера. Слова Бейтса передает издание The Daily Mail .

Из материалов различных СМИ известно, что американский президент, зайдя в самолет, провел в нем около 2-х минут. Известно также, что вице-президент Камала Харрис в это время находилась возле лайнера.

Торжественная церемония встречи американцев, освобожденных в результате масштабного обмена заключенными, прошла вечером 1 августа на базе американской Морской авиации в штате Мэриленд. Самолет доставил в Штаты журналистов Эвана Гершковича и Алсу Курмашеву* вместе с экс-пехотинцем Полом Уиланом.

Ранее издание FT заявило о том, что Европа начала готовиться к избранию Трампа новым президентом США.