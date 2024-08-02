FT: Европа начала готовиться к переизбранию Трампа президентом США

Европейская комиссия (ЕК) создала специальную рабочую группу по подготовке к возможному возвращению Дональда Трампа на пост президента США, сообщил Financial Times (FT), ссылаясь на источники, знакомые с задачами группы.

Согласно информации источника, ЕС разрабатывает стратегию для противодействия потенциальным серьезным изменениям в политике Вашингтона в отношении свободной торговли и поддержки Украины. В частности, Брюссель озабочен тем, что в случае победы Трампа могут быть введены «тяжелые пошлины на импорт из ЕС».

Кроме того, европейцы опасаются прекращения поддержки Украины, в связи с чем может произойти давление на Киев для согласия с условиями Москвы по прекращению конфликта. Евросоюз также выражает опасения по поводу угроз Трампа выйти из НАТО.

Как пишет издание, к задачам группы относится анализ возможного влияния на ЕС в случае победы на выборах вице-президента США Камалы Харрис, которая выдвигается от демократической партии вместо Джо Байдена.

Как сообщает FT, рабочая группа планирует активизировать свою деятельность в сентябре и расширить взаимодействие с правительствами стран ЕС для обмена оценками потенциальных уязвимостей и путей смягчения негативных последствий. Издание отмечает, что аналогичная группа была создана в Министерстве иностранных дел (МИД) Германии для подготовки к возможной победе Трампа.

15 июля республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты США. 21 июля действующий президент Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал Харрис как кандидата от демократов.

Национальный комитет демократов назвал Харрис единственным претендентом на номинацию кандидата в президенты от своей партии, который соответствует всем требованиям. Голосование по утверждению ее кандидатуры пройдет с 1 по 5 августа, а съезд Демократической партии, на котором процесс будет официально завершен, состоится с 19 по 22 августа.

Ранее сообщалось, что США разрешили финансовые операции с Мосбиржей до октября 2024-го года.