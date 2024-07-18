Белый дом: Байден заразился коронавирусом

Выступление американского президента Джо Байдена на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе отменяется из-за того, что у лидера государства диагностировали COVID-19. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова передает информационное агентство ТАСС .

В ходе брифинга с журналистами Жан-Пьер сообщила о том, что Байдена сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. В то же время, президент Соединенных Штатов несколько раз вакцинировался, у него легкие симптомы заболевания, добавила она.

Отмену выступления президента также подтвердила руководитель UnidosUS Джанет Мургия, которая незадолго до официального сообщения заявила, что у Байдена коронавирус.

Ранее сообщалось о беспокойстве демократов в США тем фактом, что Байден ограничен в информации.