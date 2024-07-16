В США демократы обеспокоены тем, что Байдена ограничивают в информации

В Демократической партии США обеспокоены тем, что президент Джо Байден прислушивается только к узкому кругу своих помощников, которые ограничивают его в информации, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Один из членов Палаты представителей заявил изданию, что Байден не знает всей правды о происходящем вокруг.

Новые сомнения появились после того, как Байден заявил демократам, что он лидирует в национальных опросах и провал на дебатах с Дональдом Трампом никак не повлиял на ситуацию. При этом опросы, проведенные WP, говорят о падении рейтинга действующего президента.

Ранее в беседе с телеканалом CNN Джо Байден сказал, что острота его ума «чертовски хороша».