Белый дом меняет курс: политолог раскрыл, почему Трамп договаривается с Москвой о дизеле

На минувших выходных Дональд Трамп вновь оказался в центре международного скандала. Во время визита украинской делегации в США американский президент неожиданно объявил о так называемой «дизельной сделке» с Россией, а затем и вовсе заявил, что Владимиру Зеленскому пора покинуть свой пост. Этот радикальный разворот политики Белого дома вызвал бурную реакцию как в Киеве, так и в Москве, и заставил аналитиков гадать о истинных мотивах американского лидера. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По мнению политолога Богдана Безпалько, Трамп сейчас находится в сложном положении и ищет козыри перед промежуточными выборами в Конгресс. Главным таким козырем он считает возможное снижение цен на дизельное топливо в США после сделки с Россией. При этом сделка выглядит односторонней: американцы просто отказались от части санкций против нашей страны и решили закупать дизель без каких-либо условий. Очевидно, что интересами Зеленского и Украины Трамп в данной ситуации пренебрег.

Заявление о том, что Зеленскому нужно уходить, эксперт не склонен воспринимать серьезно. Это скорее эмоции, напоминающие похожую сцену в Овальном кабинете двухлетней давности, которая в итоге ни к чему не привела. В сухом остатке мы получаем возможность торговать дизелем. Фактически это дезавуирование санкций со стороны США и отмена ограничений против наших союзников – Китая и Индии, которые теперь всегда смогут сказать Вашингтону: почему мы должны отказываться от закупок российской нефти, если вы сами закупаете?

По его словам, в итоге Россия получает возможность выхода на внешние рынки нефтепродуктов без посреднической цепочки. На неофициальном уровне под видом дизеля можно поставлять вообще все что угодно – нефть, бензин, любые нефтепродукты, которые не облагаются санкциями. Если удастся постепенно выйти на довоенный уровень поставок в сорок миллионов тонн в год, это будет прекрасно. С политической точки зрения действия Трампа поддерживают те силы в Европе, которые направлены на восстановление экономических отношений с Россией, что усиливает и наши переговорные позиции. Мы готовы поставлять и газ, и дизель, и бензин, и нефть, поддерживая прагматичные силы в Европе. Для нас это хорошо, тем более что от нас им не удалось добиться исполнения каких-либо условий.

Эксперт подчеркнул, что заявление Трампа об энергетическом перемирии – это словесные интервенции, направленные на наивного американца. Трамп – не просто актер, а актерище, живой «Оскар». Его заявлениям не стоит придавать буквального значения: за прошедшие два года он сделал много громких слов, которые не соответствовали реальности и в основном отражали его характер – импозантность, харизматичность, нарциссичность. Но они не отражают реальную политику.

По его мнению, заключение «дизельной сделки» во время пребывания украинской делегации в США – это своеобразная пощечина киевским переговорщикам. Они приехали обсуждать, как сильнее надавить на Россию, с которой у них военный конфликт. А в это время США вдруг заключают сделку с Россией в самой чувствительной для Москвы отрасли – поставках нефтепродуктов на мировой рынок. По сути, Трамп сказал, что надо пустить Россию обратно на мировой рынок. И все это сопровождалось оскорбительными заявлениями в адрес украинского президента и элиты. Но потом ситуация выровняется: Зеленский опять приедет в США, они со спокойным Трампом пожмут друг другу руки и сделают вид, что ничего не было.

Политолог резюмировал, что главный вопрос – как долго продлится эта либерализация торговли. Действительно ли она будет длиться полгода? Трамп в силу своей импульсивности может быстро все прикрыть. Промежуточные выборы в Конгресс пройдут, и необходимость в «дизельной сделке» для Вашингтона может отпасть. В то же время дизельный дефицит никуда не денется, и Трамп как популист попытается завоевывать симпатии населения дальше. Более того, судя по некоторым сообщениям, «дизельная сделка» была заключена гораздо раньше – Трампу почему-то именно сейчас захотелось сделать ее публичной.

Ранее политолог Вайнер заявил, что дизельная сделка Трампа — удар по позиции Евросоюза.