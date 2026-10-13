В информационном поле не утихают споры вокруг действий Дональда Трампа, связанных с заключением с Россией сделки на поставку дизельного топлива. Эксперты отмечают, что курс американского президента в этом вопросе вызвал жесткую критику со стороны европейских политиков, которые оказались перед фактом решения, принятого без оглядки на их позицию. Почему Трамп не стал учитывать мнение Евросоюза? Свою версию Общественной Службе Новостей изложил политический обозреватель Грег Вайнер.

По его оценке, со стороны Трампа это мощное геополитическое решение, полностью идущее вразрез с политикой европейских союзников. Оно качественно улучшит рынок дизельного топлива США. Но корень здесь не только в экономике. До выборов в Конгресс осталось три недели, а социологические опросы фиксируют у Трампа крайне скверную ситуацию — супернизкие рейтинги, речь идет о 25% его личного рейтинга. Для политической системы США это катастрофически мало. Именно поэтому к избирательной кампании подключен Майк Тайсон: началась битва за электорат.

Политолог добавил, что параллельно Трамп показал европейцам их место в геополитической системе координат. Европейцы отправили во Флориду украинскую делегацию, а Трамп в этот момент объявил о «дизельной сделке» с Россией. Это типичный Трамп — такой, какой он есть. Последствия такого шага многослойны. Для США — улучшение рынка дизтоплива и попытка конвертировать внешнеполитический жест в предвыборные очки. Для Европы — сигнал, что ее позиция может игнорироваться, а союзнические ожидания не гарантируют влияния. Для Украины — намек, что даже демонстративная делегация не меняет приоритетов Вашингтона. Внутри Америки — обострение борьбы за голоса, где внешняя политика становится инструментом кампании.

По его словам, Трамп действует в логике собственной выгоды и предвыборной борьбы, а не союзнической солидарности. Европейские политики могут критиковать, но пока не могут предложить альтернативу. «Дизельная сделка» становится не просто экономическим соглашением, а геополитическим жестом, который расставляет приоритеты: сначала американский рынок и электорат, затем союзники. Для Евросоюза это повод пересмотреть иллюзии о влиянии на Вашингтон, для Трампа — очередной способ показать, что он играет по своим правилам. Так что конфликт с Европой не случаен: он укладывается в предвыборную стратегию, где внешний эффект важнее согласований.

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