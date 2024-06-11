Bloomberg: Евросоюз обсуждает поставки газа из РФ в следующем году через территорию Украины

Руководство европейских стран и компаний обсуждают различные варианты на 2025 год, связанные с транзитом газа через украинскую территорию. Статья об этом вышла у агентства Bloomberg.

При этом рассматриваются самые различные варианты. Один из них связан с закупками голубого топлива у Азербайджана и доставка его в Европу через российские газопроводы. Это может быть сделано с целью избежать затруднений, которые связаны с покупкой газа у РФ.

«Представители европейского правительства и компаний ведут переговоры с коллегами на Украине о том, как обеспечить подачу газа в следующем году», - указали журналисты.

Ранее аналитик Юшков оценил бравурные рапорты из ЕС, в которых говорится о преодолении газового кризиса. По его мнению, еврочиновники сами себя загнали в ловушку, из которой затем выкарабкались с серьезными финансовыми потерями.