Белый дом пообещал возвращение Байдена на рабочее место 23 июля

Джо Байден после его изоляции в Делавэре, связанной с болезнью коронавирусом, вернется на рабочее место. Это должно произойти сегодня, во вторник, 23 июля. Такие данные появились в официальном расписании рабочего дня президента США. О нем сообщили РИА Новости .

В последнее время в социальных сетях набирает обороты общественный скандал, связанный с отсутствием Байдена. По официальным сведениям, он сейчас находится в своей резиденции в штате Делавэр. Это связано с заболеванием ковида. Но уже 23 июля вечером американский лидер прилетит в Вашингтон, где примет участие в брифинге.

Ранее сообщалось, что по инициативе вице-президента Камалы Харрис Байдена подключили по громкой связи к общественному мероприятию. Это сделали, чтобы избиратели убедились в том, что действующий президент все еще жив.