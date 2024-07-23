В штабе демократов включили голос Байдена, чтобы доказать что он жив
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Организаторы дебютного выступления вице-президента США Камалы Харрис в качестве претендента на роль президента страны в предвыборном штабе демократов подключили к мероприятию действующего главу Джо Байдена для того, чтобы доказать, что он жив. Об этом сообщило информагентство РИА Новости.
Сообщается, что Байден удаленно присутствовал на выступлении своей политической преемницы на фоне слухов о состоянии здоровья. В то же время, журналисты отмечают, что видеосвязи с президентом установлено не было.
В ходе мероприятия Харрис обратилась к президенту, спросив у него, следит ли он за выступлением и слышит ли аплодисменты, которые его сопровождают. В ответ на это, голос по громкой связи, похожий на Байдена, дал утвердительный ответ.
Ранее поступала информация о том, что над американским капитолием в Вашингтоне приспустили флаги.