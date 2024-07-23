В штабе демократов включили голос Байдена, чтобы доказать что он жив

Организаторы дебютного выступления вице-президента США Камалы Харрис в качестве претендента на роль президента страны в предвыборном штабе демократов подключили к мероприятию действующего главу Джо Байдена для того, чтобы доказать, что он жив. Об этом сообщило информагентство РИА Новости .

Сообщается, что Байден удаленно присутствовал на выступлении своей политической преемницы на фоне слухов о состоянии здоровья. В то же время, журналисты отмечают, что видеосвязи с президентом установлено не было.

В ходе мероприятия Харрис обратилась к президенту, спросив у него, следит ли он за выступлением и слышит ли аплодисменты, которые его сопровождают. В ответ на это, голос по громкой связи, похожий на Байдена, дал утвердительный ответ.

Ранее поступала информация о том, что над американским капитолием в Вашингтоне приспустили флаги.