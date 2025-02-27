Белый дом захотел аннулировать подавляющее большинство контрактов USAID

Администрация президента Соединенных штатов Дональда Трампа захотела отменить порядка 90% тех контрактов, которые заключило американское Агентство по международному развитию. Такая информация появилась у агентства Associated Press.

В руки журналистов попал меморандум, который содержит в себе обзор всех финансов, которые выделялись USAID. Документ был составлен по распоряжению Трампа. Белый дом планирует аннулировать контракты на общую сумму в $60 млрд, что составляет немногим более 90% от заключенных агентством и действующих до сих пор договоров, и это также содержится в меморандуме.

Издание подчеркнуло, что такое решение было принято уже после вердикта суда, который обязал президента США снять запрет на помощь иностранным организациям.

Ранее стало известно о срочном выселении центрального офиса из Международного торгового комплекса Рональда Рейгана. Агентство обязали съехать всего за два дня. Его сотрудникам дают по 15 минут, чтобы забрать личные вещи с бывших рабочих мест, их запускают в офис по очень жесткому графику.